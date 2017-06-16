CAS отклонил апелляцию Алояна о лишении серебряной медали ОИ-2016

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российского боксёра Миши Алояна, которую тот подал в связи с лишением его серебряной медали Олимпийских Игр 2016 года. Об этом сообщается на сайте CAS.

Первоначальное постановление о лишении россиянина награды было принято в декабре минувшего года. Спортсмену вменялось в вину применение запрещённого препарата туаминогептана, который был обнаружен в допинг-пробах Алояна в соревновательный период.

После этого Алоян подал апелляцию, однако сегодня стало известно, что решение суда об аннуляции результата спортсмена на играх в Рио-де-Жанейро оставлено в силе.

Отметим, что Миша Алоян на летних Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную награду в весовой категории до 52 кг.