Мэтт Хьюз госпитализирован после серьёзной аварии

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе, член Зала славы UFC Мэтт Хьюз доставлен в одну из больниц штата Иллинойс после серьёзной аварии. Грузовик, в котором ехал Хьюз, столкнулся c поездом, сообщает TMZ. Следственная группа, выехавшая на место происшествия, выясняет причины аварии.

По словам главы промоушена Дэны Уайта, Хьюз госпитализирован с травмами головы, больше о характере повреждений, полученных экс-бойцом, не сообщается. На данный момент члены семьи Хьюза направляются в больницу.

За годы своей карьеры Хьюз проводил бои с такими бойцами, как Жорж Сен-Пьер и Би Джей Пенн, последний раз он появлялся в октагоне в 2011 году.