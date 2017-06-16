Президент WBC: возможно, Мейвезер и Макгрегор будут биться за бриллиантовый пояс

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что не будет возражать, если на кону супербоя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором будет стоять бриллиантовый пояс WBC (награда победителю в историческом противостоянии между двумя громкими и элитными боксёрами).



«Возможно, будет выставлен бриллиантовый пояс. Не могу сказать точно, но я не возражаю. Решение примет совет директоров WBC, однако надо отметить, что сейчас к боксу в любом случае приковано мировое внимание», — сказал Сулейман в интервью ESPN.



Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.