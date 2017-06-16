Емельяненко: хочу завершить бой с Митрионом досрочно и победить красиво

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, как готовится к бою с Мэттом Митрионом и планирует ли добиться досрочной победы.



«Я готовился в Нидерландах с местными тренерами. Мои спарринг-партнёры имитировали Мэтта Митриона, а сама подготовка прошла хорошо. Меня не беспокоили травмы. Конечно, я хочу завершить бой досрочно и победить красиво. Но не всё зависит от меня, посмотрим, что противопоставит Мэтт Митрион. Но я изо всех сил буду стараться победить досрочно. Как любой спортсмен, я хочу выступать как можно дольше. У нас контракт с Bellator на три боя, и если всё будет хорошо, то я продолжу драться», — приводит слова Емельяненко ТАСС.



Бой Емельяненко — Митрион пройдёт 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.