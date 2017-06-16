У Хелениуса вновь сменился соперник: финн встретится с Орловым

Завтра в Эстонии состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за пояс WBC Silver в супертяжёлом весе. Первоначально планировалось, что его оспорят Роберт Хелениус (24-1, 15 КО) и британец Иан Льюисон (12-3-1, 8 КО).

Последний не смог вовремя прибыть в Таллин, в связи с чем ему в срочном порядке была найдена замена в лице россиянина Евгения Орлова (17-14-1, 13 КО), об этом сообщает BoxingScene.

38-летний боец последний раз появлялся в ринге в декабре минувшего года, когда досрочно одолел Игоря Пилипенко (5-33-2, 1 КО).

Добавим, что это уже не первая смена противника Хелениуса — сперва финн должен был оспорить пояс WBC Silver в мае в бою с Дереком Чисорой, однако по неназванным причинам встреча так и не состоялась.