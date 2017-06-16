Ригондо: Ломаченко — один из лучших, готов с ним сразиться в полулёгком весе

Чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) Гильермо Ригондо заявил, что хотел бы провести бой с чемпионом второго полулёгкого веса (до 59 кг) Василием Ломаченко. Вместе с тем кубинец готов к такой встрече лишь в полулёгком весе (до 57,1 кг).

«Я не думаю, что Ломаченко — моя цель, но, полагаю, было бы справедливо, если бы бойцы, имеющие одинаковый рекорд в любительском боксе (оба двукратные олимпийские чемпионы. — Прим. „Чемпионата“), провели поединок. И ему, и мне было бы сложно представить бой лучше этого.

Слава богу, у него нет проблем со сменой весовых категорий, я не знаю, как он это делает, но я так не могу. Сейчас я боксирую в 122 фунтах, а он в 130, думаю, было бы честно, если бы мы сразились в 126 фунтах.

Я люблю бокс, и когда-то мне хотелось бы сказать, что я дрался с лучшими. Ломаченко, безусловно, принадлежит к таковым. И неважно, проиграю я ему или выиграю, этот бой станет огромным событием для всего мира бокса", — приводит слова кубинца World Boxing News.