Беллью — о бое Мейвезер — Макгрегор: если вам не нравится, то не платите

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью удивлён критикой, которая обрушилась на Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора после того, как было объявлено об их очном поединке.

«Я собираюсь смотреть этот бой и буду платить за это. Если спрос велик, то событие состоится с вероятностью 99%. Интерес к такому бою возрастал с каждым днём, так что дайте этим парням сделать своё дело. Я вообще не понимаю, почему все вокруг жалуются.

Если вам не нравится, не платите за трансляцию, не смотрите этот бой — всё просто. Если бы мир не хотел видеть этот поединок, то этого бы не случилось.

Что касается самого боя — если бы он проходил в октагоне, то всё было бы иначе, но он будет в ринге. Скажите мне, что такого может предложить Макгрегор, чего не смогли предложить Рики Хаттон, Мэнни Пакьяо, Мигель Котто или Диего Корралес? Я думаю, что эта встреча будет одной из самых лёгких в карьере Мейвезера", — приводит слова Беллью BoxingScene.