Поветкин: хочу доказать всем, что вновь могу стать чемпионом мира

1 июля Александр Поветкин проведёт поединок против Андрея Руденко. За две недели до этого россиянин поделился карьерными планами, дав понять, что в скором времени он вновь намерен бороться за титул чемпиона мира.

«Я собираюсь пройти все допинг-тесты и бороться на топ-уровне. Я хочу доказать всем, что я чистый боксёр и снова могу стать чемпионом мира.

ВАДА всеми рассматривается как самый авторитетный орган в борьбе с допингом, пройдя тесты, я хочу доказать всем, что я чист. Я никогда не пытался обойти какие-то тесты, и я сам решил стать частью антидопинговой программы и буду продолжать участие в ней.

Что касается боя с Руденко, то он будет тяжёлым. Руденко непростой боец, и я должен буду показать свой лучший бокс", — приводит слова Поветкина BoxingScene.