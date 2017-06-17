Агент Макгрегора: уверен, Конор нанесёт Мейвезеру первое поражение в карьере

Оди Аттар, агент чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, выразил уверенность в том, что его клиенту удастся нанести первое поражение Флойду Мейвезеру-младшему в его боксерской карьере.

«Продолжайте сомневаться в нас, нам это нравится. Человеческое в спорте — в том, что может случиться всё, что угодно. Это два атлета мирового класса. Да, они из разных дисциплин. Да, будут другие правила, и всё будет проходить строго по этим правилам, и мы это понимаем. Но я не думаю, что Макгрегору можно отказать в его навыках, его мощи, длине его рук — всем этим качествам, которые он покажет. Флойд — превосходный тактик, он быстр, резок, он умеет уклоняться от ударов. Но, я думаю, 26 августа, я упорно настаиваю на этой идее, всё изменится, и он столкнётся с тем, кто обладает физическими качествами, которые обезоружат Мейвезера и сделают Макгрегора тем единственным, одним против 49. Я всё более уверен, что Макгрегор будет тем единственным, одним против 49», — приводит слова Аттара BoxingScene.