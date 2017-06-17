Агнью: если Бивол легко адаптируется ко мне, я перейду в стойку левши

Американский полутяжеловес Седрик Агнью заявил, что готов отработать бой с Дмитрием Биволом в стойке левши, чтобы доставить россиянину проблем.

«Я во многих боях был андердогом, и меня это не волнует. Но те, кто меня действительно знают, также знают, что я не андердог. В бою будет много действия. Я хочу показать свой талант и навыки и проведу адский бой.

Если этот парень легко адаптируется к моему стилю правши, я переключусь на стойку левши и доставлю ему проблем. Я просто сделаю то, что для меня естественно", — приводит слова Агнью Boxing Scene.