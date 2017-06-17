Уорд: когда Ковалёву не удаётся отпугнуть вас, он блекнет

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд считает, что может измотать Сергея Ковалёва, вынуждая его действовать непрерывно.

«Когда Ковалёву не удаётся отпугнуть вас, он блекнет. В его боях видна тенденция. Он привык, что люди пытаются держаться подальше от его мощи, и он может отдыхать между действиями. Он не привык к тому, что кто-то нагнетает действие», — приводит слова Уорда Boxing Scene.

Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей в ноябре прошлого года. Матч-реванш Ковалёв — Уорд пройдёт 17 июня.