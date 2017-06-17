Сталлоне: Макгрегор — Рокки из реальной жизни

Знаменитый актёр Сильвестр Сталлоне надеется, что чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор сможет победить 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего.

«Вы знаете, кто победит. Я ставлю только на андердога. Это прекрасно для бокса. Макгрегор — Рокки из реальной жизни. Но я предпочитаю жить в мечте.

Мейвезеру будет больно. Да нет, я шучу. Давайте скажем так: прежде такого не было, так что предскзать ничего нельзя", — приводит слова Сталлоне TMZ Sports.

Мейвезер-младший и Макгрегор сразятся по правилам бокса. Поединок пройдёт 26 августа в Лас-Вегасе