UFC Fight Night 111: Холм нокаутировала Коррею, Арловский уступил Тыбуре

В Сингапуре завершился турнир UFC Fight Night 111. Главным событием вечера стал поединок экс-чемпионки UFC в лёгком весе Холли Холм с Бет Коррейей, в котором Холм одержала победу нокаутом в третьем раунде.
В основном карде прошёл также поединок между Андреем Орловским и Марчином Тыбурой. Итогом встречи стала победа поляка единогласным решением судей.
Результаты турнира
Главный кард
Бой в лёгчайшем весе
Холли Холм — Бет Коррейя — победа Холм нокаутом в третьем раунде
Бой в тяжёлом весе
Андрей Арловский — Марчин Тыбура — победа Тыбуры единогласным решением судей
Бой в полусреднем весе
Колби Ковингтон — Дон Юн Ким — победа Ковингтона единогласным решением судей
Бой в полусреднем весе
Рафаэль дос Аньос — Тарек Саффедин — победа дос Аньоса единогласным решением судей
Предварительные бои
Бой в лёгком весе
Таканори Гоми — Джон Так — победа Така в первом раунде
Бой в тяжёлом весе
Сирил Аскер — Уолт Харрис — победа Харриса техническим нокаутом в первом раунде
Бой в полулёгком весе
Алекс Касерес — Роландо Ду — победа Касереса техническим нокаутом во втором раунде
Бой в наилегчайшем весе
Юта Сасаки — Джастин Скоггинс — победа Сасаки во втором раунде
Бой в полусреднем весе
Майк Камачо — Джинглианг Ли — победа Джинглианга единогласным решением судей
Бой в легчайшем весе
Расселл Доан — Кван Хо Квак — победа Доана техническим нокаутом в первом раунде
Бой в легчайшем весе
Карлос Джон де Томас — Наоки Иноуе — победа Иноуе единогласным решением судей
Бой в легчайшем весе
Джи Йон Ким — Люси Пудилова — победа Пудиловой единогласным решением судей