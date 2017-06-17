UFC Fight Night 111: Холм нокаутировала Коррею, Арловский уступил Тыбуре

В Сингапуре завершился турнир UFC Fight Night 111. Главным событием вечера стал поединок экс-чемпионки UFC в лёгком весе Холли Холм с Бет Коррейей, в котором Холм одержала победу нокаутом в третьем раунде.

В основном карде прошёл также поединок между Андреем Орловским и Марчином Тыбурой. Итогом встречи стала победа поляка единогласным решением судей.

Результаты турнира

Главный кард

Бой в лёгчайшем весе

Холли Холм — Бет Коррейя — победа Холм нокаутом в третьем раунде



Бой в тяжёлом весе

Андрей Арловский — Марчин Тыбура — победа Тыбуры единогласным решением судей



Бой в полусреднем весе

Колби Ковингтон — Дон Юн Ким — победа Ковингтона единогласным решением судей



Бой в полусреднем весе

Рафаэль дос Аньос — Тарек Саффедин — победа дос Аньоса единогласным решением судей

Предварительные бои

Бой в лёгком весе

Таканори Гоми — Джон Так — победа Така в первом раунде



Бой в тяжёлом весе

Сирил Аскер — Уолт Харрис — победа Харриса техническим нокаутом в первом раунде



Бой в полулёгком весе

Алекс Касерес — Роландо Ду — победа Касереса техническим нокаутом во втором раунде



Бой в наилегчайшем весе

Юта Сасаки — Джастин Скоггинс — победа Сасаки во втором раунде



Бой в полусреднем весе

Майк Камачо — Джинглианг Ли — победа Джинглианга единогласным решением судей

Бой в легчайшем весе

Расселл Доан — Кван Хо Квак — победа Доана техническим нокаутом в первом раунде



Бой в легчайшем весе

Карлос Джон де Томас — Наоки Иноуе — победа Иноуе единогласным решением судей



Бой в легчайшем весе

Джи Йон Ким — Люси Пудилова — победа Пудиловой единогласным решением судей