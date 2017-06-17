Холм получила бонус в размере $ 50 тыс. от UFC за лучшее представление вечера

Экс-чемпионка UFC в лёгком весе Холли Холм получила бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее представление вечера на турнире UFC Fight Night 111. В главном событии вечера 35-летняя американка в третьем раунде нокаутировала Бет Коррейю.

Кроме того, ещё один бонус на сумму $ 50 тыс. за лучшее представление получил Юта Сасаки, досрочно справившийся с Джастином Скоггинсом, поединок проходил в рамках предварительных боёв.

Лучшим боем турнира UFC Fight Night 111 была признана встреча между Майком Камачо и Джинглиангом Ли, бойцы также получили бонус $ 50 тыс., а сам поединок завершился победой Ли единогласным решением судей.