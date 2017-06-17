Ковингтон бросил вызов Вудли

Боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон после удачного выступления на турнире UFC Fight Night 111, на котором ему удалось одержать верх над Дон Юн Кимом, бросил вызов чемпиону дивизиона — Тайрону Вудли.

«Ким не проигрывал никому не из топ-5, он проигрывал чемпионам и топовым претендентам, но никто не доминировал с ним в бою так, как я. Я бил его каждую секунду в каждом раунде. Но я по-прежнему продолжаю расти, и вы ещё не видели мою лучшую версию.

Неважно, как я сегодня победил, но это была действительно лёгкая победа. Я доставлю трудности всему дивизиону. Знаю, Вудли устал наблюдать за этим всем по телевизору, когда я тренировался с ним в предыдущий раз, это было просто. Я сломаю его", — приводит слова Ковингтона Sherdog.