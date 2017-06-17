Дува: бой Мейвезер — Макгрегор — спектакль

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалёва, рассказала о своём отношении к поединку между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Конечно, это плохо для бокса. Все пишут об этом и ждут с нетерпением. Но это не боксёрское событие, это — спектакль. С другой стороны, когда всё это закончится, мне будет легче отвечать на вопрос о сравнении бокса и MMA. Я всегда смогу говорить, что бокс лучше, потому что боксёры надрали зад Ронде Роузи и Конору Макгрегору», — приводит слова промоутера BoxingScene.