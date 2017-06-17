Беллью готов провести реванш с Хэем только на своих условиях

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал понять, что рассмотрит возможность повторного поединка с экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэвидом Хэем лишь в том случае, если переговоры будут проходить на его условиях.

«У нас уже были переговоры о будущих боях и о реванше. У меня очень много вариантов, и Хэй — один из них. Они хотят реванш, и я готов к нему, но лишь в том случае, если он пройдёт на моих условиях. Если они не будут выполнены, то у меня много возможностей.

Люди помнят, что не я должен что-то Хэю, а он мне. Мне нечего доказывать. Сейчас мне очень нравится мысль о титуле в супертяжёлом весе. Не знаю, готов ли я к этому, но я хочу попробовать. Джозеф Паркер, я не шучу, я уже иду за тобой», — приводит слова Беллью Sky Sports.

В марте этого года Дэвид Хэй уступил Тони Беллью техническим нокаутом.