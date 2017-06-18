Хелениус досрочно победил Орлова и завоевал титул WBC Silver

В Таллине завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок в супертяжёлом весе за вакантный титул WBC Silver между финном Робертом Хелениусом (25-1, 16 КО) и российским джорнименом Евгением Орловым (17-15-1, 13 КО).

Для победы финну понадобилось затратить шесть раундов. На методичные атаки Хелениуса по этажам Орлов отвечал грязной работой, за что был лишён двух очков по ходу поединка. В шестом раунде финн провёл очередную атаку по корпусу Орлова, после которой последний отказался от продолжения встречи.