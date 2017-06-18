Лучший российский рефери станет независимым судьёй «Чемпионата» в бою Ковалёва

Лучший российский рефери поединков по профессиональному боксу, мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой медали Кубка Европы им. Эмиля Гримо, четырёхкратный победитель первенства СССР по боксу, судья Европейского боксёрского совета (European Boxing Union) по профессиональному боксу Александр Степанович Калинкин выступит в роли независимого судьи в предстоящем поединке между российским полутяжеловесом Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом. Встреча бойцов состоится в Лас-Вегасе и будет носить статус матча-реванша.



Калинкин на протяжении девяти лет является постоянным экспертом нашего издания. Его авторитет и понимание бокса обещают помочь в спорных ситуациях с судейством, которые имели место быть в первом бою между этими боксёрами.

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