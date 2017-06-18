Ригондо: я устал от того, что меня называют скучным боксёром

Чемпион мира по версии WBA Super во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо прокомментировал победу над Мозесом Флоресом, которого он нокаутировал в первом раунде.

«Этот мексиканец очень смелый парень. Я снимаю перед ним шляпу, у него больше храбрости, чем у многих других. В конце первого раунда мы оба выбрасывали комбинации, но мои были точнее и быстрее. Сегодня я дрался, чтобы дать фанатам лучшее шоу.

Теперь скажите мне, кто следующий, я готов ко всем. Надеюсь, что сегодня весь мир увидел, каково выходить со мной на ринг. Я уже устал от давления и разговоров о том, что я скучный. Теперь вы видите, что происходит, когда кто-то со мной боксирует открыто", — приводит слова Ригондо BoxingScene.