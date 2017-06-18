А. Тищенко: Ковалёв оказался не готов, он просто устал. Уорд выглядел увереннее

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился мнением о поражении Сергея Ковалёва от Андре Уорда.



«Видимо, никаких выводов перед этим боем Сергей Ковалёв не сделал. Основная причина, по которой он проиграл, – усталость. Ковалёв должен был усерднее готовиться к поединку в спортивном зале, тренироваться. Большую часть боя соперники боролись. Ковалёв оказался к этому не готов, и в шестом раунде было видно, что российский боксёр устал. А для Андре Уорда данная ситуация оказалась привычной, он измотал соперника борьбой, да и выглядел увереннее.



Американец наносил удары ниже пояса? Да, они были, но нельзя говорить, что Ковалёв проиграл из-за судейских решений. Прежде всего спортсмен должен обращать внимание на себя, а не на рефери.



Жизнь на этом не заканчивается. Возможно, Ковалёву стоит попытаться выйти на другого соперника или попробовать себя в другой версии и там стать чемпионом», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.