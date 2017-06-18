Рефери боя Ковалёв — Уорд признался, что остановил бой по ошибке

Тони Уикс, рефери боя Ковалёв — Уорд, признался, что совершил ошибку, остановив поединок. Об этом Уикс написал на своей странице в «Твиттере».

«Я посмотрел повторы и должен признаться, что совершил ошибку, я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил встречу из-за того, что Ковалёв себя не защищал, если бы я видел, что удары пришлись ниже пояса, я бы не остановил бой. Моя ошибка», — написал Уикс в микроблоге.

Андре Уорд одержал верх над Сергеем Ковалёвым в восьмом раунде поединка, когда рефери, не открывая счёт, остановил встречу, присудив американцу победу техническим нокаутом. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка.