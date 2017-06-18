Ломаченко: у Ковалёва второй раз украли бой

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко раскритиковал рефери за работу на поединке Сергея Ковалёва и Андре Уорда. Уорд победил техническим нокаутом.

«Второй раз украли бой. Это просто чушь. Это спорт, здесь есть правила, а Уорд весь бой бил ниже пояса. Не понимаю, почему рефери остановил бой. Он должен был взять паузу и сказать: „Эй, Уорд, хватит бить ниже пояса“. Бой был равный, но я не думаю, что Уорд бы его нокаутировал. Рефери должен был начать отсчёт», — приводит слова Ломаченко EsNews.