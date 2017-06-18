Уорд: удары ниже пояса? Ковалёв сам согнулся

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд отверг обвинения в ударах ниже пояса в бою с Сергеем Ковалёвым. По мнению американца, Ковалёв сам создал такую ситуацию, согнувшись.

«Нельзя поспорить с тем, что всё началось с точного удара правой. Удивительно, что даже после произошедшего находятся те, кто сомневается. Но мы будем делать то, что делали после прошлого боя, что делаем каждый раз: останемся скромны и будем работать. Можно было бы обсуждать умышленные удары ниже пояса, но он сам согнулся.

И если мы будем говорить об ударах ниже пояса, то давайте вспомним его удары по затылку. После удара правой он уже едва стоял на ногах. Кто-то будет говорить, что рефери слишком рано остановил бой. Но это не моя работа, я сделал то, что должен был. Пожалуй, рефери мог позволить бою продлиться чуть дольше, но это не моя вина и не моя проблема", — приводит слова Уорда Fight Hype.