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Малиньяджи: остановка боя Ковалёв — Уорд была ужасной

18 июня 2017, воскресенье. 22:39. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Поли Малиньяджи раскритиковал решение рефери Тони Уикса остановить бой Андре Уорда и Сергея Ковалёва. Уорд победил техническим нокаутом.

«Я думаю, что остановка боя была ужасной. Парням бывает больно по ходу боя, но это не значит, что надо сразу останавливать бой. Мне не казалось, что Ковалёву было так плохо, чтобы останавливать бой. Такое бывает по нескольку раз за поединок, и никто и не думает его останавливать.

Чтобы чемпионский бой остановили, парню должно быть по-настоящему плохо. Ковалёв, вероятно, вёл в счёте, по крайней мере с небольшим преимуществом. У меня он лидировал перед последним раундом. Насколько хуже было Ковалёву, чем Уорду во втором раунде прошлого боя? Давайте подумаем об этом.

Я даже не понял, что делает Уикс, когда он останавливал бой. Думал, он сделал это из-за удара ниже пояса. Последнее, о чём я думал, — конец боя", — цитирует Малиньяджи Boxing Scene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Теги
Андре Уорд Поли Малиньяджи Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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