Лобов: бой Макгрегор — Мейвезер не станет разочарованием

Российский боксёр Артём Лобов, который является спарринг-партнёром Конора Макгрегора, не считает, что бой ирландского бойца ММА по правилам бокса с Флойдом Мейвезером-младшим станет разочарованием для болельщиков. Встреча этих спортсменов запланирована на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Просто посмотрите на статистику. На протяжении нескольких лет Флойд уже ни с кем не дрался. Когда он бился с Мэнни Пакьяо, это было спустя пять лет после того, как Мэнни прошёл уже свой пик, у него уже начался спад. Конор — крупнее, сильнее, моложе, и у него более длинные руки.



Если посмотреть на бои Мейвезера, ему часто нравится входить в клинч. Но кто боксёр в клинче против борца, против бойца ММА? Против них боксёр абсолютный новичок в клинче», — цитирует Лобова BoxingScene.