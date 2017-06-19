Энтони Джонсон о смерти Хага: боялся, что со мной случится что-то подобное

Бывший боец UFC Энтони Джонсон прокомментировал смерть своего коллеги Тима Хага, котрый ушёл из жизни после поражения нокаутом в боксёрском бою. Джонсон признался, что объявить о завершении карьеры бойца в апреле этого года его побудили опасения того, что что-то подобное может случиться и с ним.

Хаг впал в кому в раздевалке после боя с Адамом Брейвудом, состоявшегося 16 июня в Эдмонтоне, в котором потерпел досрочное поражение, дважды побывав в нокдауне и нокауте.

«Вот поэтому я и ушёл. Это настоящая проверка для меня. Я нокаутировал многих людей и не знаю, как этого не произошло со мной, когда я дрался. Я боялся, что подобное случится со мной, и после обретения тех знаний, которые у меня есть сейчас, боюсь, что это произойдёт с кем-то ещё», — написал Джонсон в «Инстаграме».