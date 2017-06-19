Альварес: вероятность нокаута в бою с Головкиным высока

Мексиканский боксёр Сауль Альварес считает, что его поединок с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/WBO/IBF Геннадием Головкиным не продлится 12 раундов. Бой пройдёт 16 сентября.

«Я во всём должен быть осторожен потому, что он во всём хорош. Вероятность нокаута высока, так как мы оба хорошо бьём. Я мексиканец, а его тренирует мексиканец, значит, наверняка будет нокаут. Я должен быть умён и неуловим, чтобы избегать его ударов. Он очень силён, если стоять напротив него», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.