Головкин: Альварес — мой самый сложный соперник, он готов на 100%

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин уверен, что поединок с мексиканцем Саулем Альваресом получится непростым. Боксёры сразятся 16 сентября в Лас-Вегасе в рамках среднего веса.

«Это мой самый сложный соперник. Он на 100% готов. Я знаю его, и он лучший из моих оппонентов. У меня есть план, у моего тренера Абеля Санчеса возникла новая идея. У Альвареса есть всё: сила, умение выбрать момент, хорошая команда. С ним будет тяжело», — приводит слова Головкина Boxing Scene.