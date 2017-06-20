Де Рандами лишена титула UFC, Жустино и Андерсон сразятся за вакантный пояс

Чемпионка UFC в полулёгком весе Жермен де Рандами лишилась своего титула из-за нежелания драться с Кристиной Жустино, которая занимает первое место в рейтинге организации и является обязательной претенденткой на титул.

UFC выставила пояс чемпионки полулёгкого веса на кон в грядущем поединке Жустино и бывшей чемпионки Invicta FC Меган Андерсон. Бой состоится в рамках турнира UFC 214 в Анахайме 29 июля. В рамках этого же турнира пройдёт матч-реванш между чемпионом полутяжёлой категории Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом.