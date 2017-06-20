Ковалёв: Уорд не поставил точку в нашем противостоянии

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв не считает, что матч-реванш с обладателем поясов IBF/WBA/WBO Андре Уордом дал ответ на вопрос, кто из них является лучшим. Повторная встреча Ковалёва с Уордом состоялась 17 июня в Лас-Вегасе и завершилась скандальной победой американца — рефери Тони Уикс зафиксировал досрочную победу Уорда после нанесённого им удара ниже пояса.



«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою. Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на пятёрку, показав этим самым свой профессионализм и дисциплину.



Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге… Я ещё вернусь!» — написал Ковалёв в своём «инстаграме».