Дува: Ковалёв вернётся в ноябре

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалёва, рассказала о дальнейших карьерных планах своего клиента, дав понять, что в этом году россиянина ожидает ещё один бой.

«Наш план состоит в том, что Ковалёв вернётся в ноябре. Неважно, выиграл он у Уорда или проиграл, потому что у Сергея всё ещё есть соглашение с HBO. Я не могу сказать, будет ли следующий бой Ковалёва против Адониса Стивенсона.

До второго боя между Уордом и Ковалёвым промоутер Стивенсона заявил, что все они будут болеть за Ковалёва. Вероятно, они хотят организовать бой с Сергеем, но я не знаю", — приводит слова Дува BoxingScene.