Бронер: Ковалёв был готов отказаться от продолжения боя

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер поделился мыслями о недавнем противостоянии Андре Уорда и Сергея Ковалёва, заявив, что даже без вмешательства рефери россиянин бы отказался от продолжения боя в течение следующих двух раундов.

«Кто бы что ни говорил, мне всё равно. Послушайте, Ковалёв был готов отказаться от продолжения боя. Мне тоже били ниже пояса, я не хочу сказать, что Уорд это делал, но, даже если это и так, это не повод для отказа от борьбы.

Но Ковалёв выглядел уставшим, он пропустил тяжёлый удар справа, и полагаю, что в следующих двух раундах Уорд бы завершил бой досрочно", — приводит слова Бронера BoxingScene.