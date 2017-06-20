Самый дешёвый билет на бой Мейвезер — Макгрегор стоит 138 тыс. рублей

Самый дешёвый билет на бой между 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором стоит 138,1 тыс. рублей, а самый дорогой — 3,3 млн рублей, сообщает специализированный портал Viagogo.



Практически все билеты уже были проданы, а оставшаяся часть будет реализована в ближайшее время. Из-за такого огромного спроса цены постепенно растут.



Поединок по правилам бокса Мейвезер-младший — Макгрегор запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.