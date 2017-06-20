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Баду Джек: надеюсь, о моём бое с Клеверли будет объявлено на этой неделе

20 июня 2017, вторник. 20:39. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Баду Джек, сменивший весовую категорию после январского поединка с Джеймсом Дигейлом, заявил, что рассчитывает получить титульный бой в полутяжёлом весе в андеркарде поединка Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор.

«Я смотрел бой Уорд — Ковалёв и был поражён. Отличные удары по корпусу, я не думал, что это будет нокаут, но Уорд оказался лучшим в ближнем бою. Он сделал своё домашнее задание. Что касается моего возможного боя с регулярным чемпионом по версии WBA Нэйтаном Клеверли, менеджеры всё ещё работают над его организацией.

Флойд сказал, что я буду драться у него в андеркарде. Это ещё не 100%, но думаю, так оно и будет. Я не видел много боёв Клеверли, но думаю, что он всё делает правильно, если он чемпион мира. Конечно, он не ровня Ковалёву или Уорду, но он чемпион. Надеюсь, что о нашем бое будет объявлено на этой неделе", — приводит слова Джека BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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