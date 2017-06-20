Дженнингс: даже в бою со мной Кличко уже был не тот

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Брайант Дженнингс поделился впечатлениями о поединке между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, заявив, что в случае реванша британец одержит лёгкую победу над украинцем.

«Не хочу приуменьшать заслуг Джошуа, но Кличко уже не тот. Даже в бою со мной это был уже не тот Кличко. Но всё-таки в бою с Джошуа Владимир был хорош. Что касается Энтони, то ему есть куда расти, и определённо он будущее дивизиона.

Его бой с Владимиром был классный, отличный поединок. Но все мы увидели в этом бою постаревшего Кличко. Если говорить о реванше, то всё, что требуется от Джошуа, — действовать наскоками. Достаточно попасть в Кличко несколько раз, и всё будет готово. Победа в первом поединке придала Джошуа уверенности", — приводит слова американца Boxing News.