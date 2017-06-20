Ф. Емельяненко: мне подчас непонятна негативная реакция американцев на Трампа

Российский боец MMA Фёдор Емельяненко выразил недоумение негативным отношением многих американцев к своему новому президенту Дональду Трампу.



«Буду рад, если глава государства найдет время в своем графике и поддержит меня в бою с Митрионом. Трамп – целеустремленный человек. Я рад, что он добился своей очередной цели. Уверен, Трамп старается всё сделать для своей страны. Мне подчас непонятна негативная реакция американцев. На мой взгляд, она не обоснована, но не мне об этом судить, ведь я живу в России», — отметил Емельяненко в эфире передачи MMA Hour.



В 2008-2009 годах Емельяненко выступал в организации Affliction, которая принадлежала Трампу.