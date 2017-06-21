Беллью: готов провести бой с Уордом в первом тяжёлом весе

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью заявил, что был бы не против провести поединок с чемпионом полутяжёлого веса Андре Уордом.

«Уорд — отличный парень. Если он действительно хочет подняться в весе, то я в игре. Как я уже говорил, он великолепный боец, и я уважаю его. Он очень хорош в своём деле. Но я полноценный боец первого тяжёлого веса, я не полутяж.

Вместе с тем недавно я показал всему миру, что могу биться с лучшими бойцами супертяжёлого веса. Я без проблем проведу бой с Уордом», — приводит слова Беллью Sky Sports.