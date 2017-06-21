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Головкин: бой Мейвезера с Макгрегором — это бизнес, деньги и зрелище

21 июня 2017, среда. 01:14. Бокс/ММА

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин поделился мнением о предстоящем бое между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.

«Это будет бой не для бойцов, а для бизнеса. Думаю, общественность умеет различать боксёрский бой — как то, что будет у нас с Канело, — и яркое шоу, такое как цирковое представление. Конор — не боксёр, и это будет обычное шоу. Хотите посмотреть шоу — пожалуйста, смотрите Мейвезера и Макгрегора. Хотите увидеть настоящий бой — смотрите нас с Канело. Бой Мейвезера с Макгрегором — бизнес, а не бокс. Бизнес, деньги и зрелище», — приводит слова Головкина BBC.

Поединок по правилам бокса Мейвезер-младший — Макгрегор запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
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Геннадий Головкин Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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