Салидо дал своё согласие на проведение матча-реванша с Ломаченко

Команды Орландо Салидо и чемпиона мира WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко близки к подписанию контракта на бой. По словам менеджера Салидо Шона Гиббонса, его боксёра устраивает предложенный гонорар за бой и он дал своё принципиальное согласие на проведение поединка. Встреча этих боксёров может состояться 5 августа в Лос-Анджелесе.



«Салидо дал принципиальное согласие на матч-реванш. Остался один нерешённый вопрос, с которым пытается разобраться Top Rank, завтра мы поговорим об этом. Салидо согласился с финансовыми условиями, так что осталось уладить один последний вопрос, который я оставил Top Rank. Мы сделали всё, чтобы дать Ломаченко возможность отомстить за поражение», — цитирует Гиббонса BoxingScene.