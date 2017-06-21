Бронер: по сравнению с Гарсией я совсем на другом уровне

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер (33-2, 24 KO) не сомневается в своей победе над Майки Гарсией (36-0, 30 KO), бой с которым у него запланирован на 29 июля в Бруклине.



«Я всегда буду собой. Сейчас я просто сосредоточен на боксе и на том, чтобы одержать победу 29 июля.



Майки отличный боец, но я просто чувствую, что нахожусь на другом уровне. Это будет взрывной бой. За последние 27 лет я многое пережил. Я получил ещё одну возможность показать, из чего я сделан.



Все, кого Майки побеждал, выступали в 135 фунтах и ниже. Я думаю, что после этого боя он вернётся туда, где должен быть: в более лёгкий вес», — цитирует Бронера BoxingScene.