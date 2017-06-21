Лаваль: в бою с Мейвезером Макгрегор столкнётся с тем, с чем ещё не встречался

Американский боец ММА Мохаммед Лаваль, более известный по прозвищу Кинг Мо, не считает, чтоКонор Макгрегор будет способен победить Флойда Мейвезера-младшего по правилам бокса. Встреча этих спортсменов запланирована на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Есть отличия в тайминге и дистанции, потому что в ММА дистанция ближе. В боксе дистанция более дальняя. В ММА она более короткая из-за того, что перчатки меньше. И кроме того, мы стараемся клинчевать и уходить в борьбу. В бою с Флойдом Макгрегор столкнётся с тем, с чем ещё не сталкивался, увидит то, чего ещё не видел.



Главное, что будет наносить ущерб Конору, — это удары по корпусу. Флойд проводит удары в область пупка, бьёт прямо над ним. Он делает это в боях со всеми своими соперниками. Это замедляет их, истощает их энергию. Люди не понимают значения этих ударов по корпусу. Флойд довольно неплохой боди-панчер, но они не видят этого, потому что фокусируются на акцентированных ударах. Флойд наносит удары, которых ты даже не видишь и не ожидаешь, что они причинят тебе ущерб.



Флойд может расставлять для него ловушки, о которых никто не знает. Если вы никогда не выходили на боксёрский ринг, то не заметите этих ловушек», — цитирует Лаваля Bloodyelbow.