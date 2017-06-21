Митрион: победа над Емельяненко будет самым большим достижением в моей жизни

Американский боец ММА Мэтт Митрион дал понять, что твёрдо настроен победить россиянина Фёдора Емельяненко, с которым ему предстоит сразиться 24 июня в Нью-Йорке на турнире Bellator 180.



«Я тренируюсь каждый день, набрал хорошие кондиции. Готов выйти на ринг и побеждать...



При всём уважении к Емельяненко, величайшему бойцу за всю историю смешанных единоборств, я нисколько не сомневаюсь в своей победе. В этот вечер она будет за мной.



Я просмотрел множество поединков с его участием. Да, возможно, Емельяненко потерял в скорости, но он все так же опасен и силен. Наш бой понравится зрителям, мы покажем достойную борьбу. Фёдор — великий спортсмен, и для меня большая честь выйти с ним в клетку. Если я одержу победу, это, безусловно, станет самым большим достижением в моей жизни. Сделаю все для того, чтобы мне было о чем рассказать детям», — цитирует Митриона издание «Известия».