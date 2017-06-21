Роган: Макгрегор стал бы героем, если бы пнул Мейвезера

Комментатор UFC Джо Роган считает, что Конор Макгрегор повысил бы любовь к себе, если бы ударил Флойда Мейвезера-младшего ногой во время боксёрского поединка.

«Если бы Макгрегор пнул Мейвезера, это было бы концом. Вероятно, в контракте есть пункты, которые запрещают захваты и удушения. Но вы можете себе это представить? Он бы стал чёртовым народным героем. Представьте, они сближаются, Флойд держится снаружи, а удар ногой попадает ему в шею? Просто бац! И Флойд не может продолжать, он бы не смог. Его так ещё не били. Это было бы безумие», — приводит слова Рогана Bloody Elbow.