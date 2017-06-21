Канат Ислам: весь мир ждёт боя Головкин — Альварес

Казахстанский боксёр Канат Ислам поделился мнением о том, насколько статусным будет бой между его соотечественником Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.



«Этого боя ждёт весь мир. Головкин стал батыром, которого знают во всём мире. Геннадию точно не будет легко. Считаю, что бой может продлиться все 12 раундов. Я верю в победу Геннадия и хочу пожелать ему удачи», — приводит слова Ислама Sports.kz.



Поединок между Головкиным и Альваресом состоится 16 сентября. Ранее стало известно, что команда мексиканца пока не определилась с тем, будет ли платить взнос за право побороться за пояс WBC.

Альварес не желает биться за титул WBC в поединке с Головкиным