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Дортикос выступит в Мировой серии бокса

21 июня 2017, среда. 22:17. Бокс/ММА

Регулярный чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Юниер Дортикос (21-0, 2 КО) примет участие в Мировой серии бокса. 31-летний кубинец присоединился к участникам турнира, среди которых чемпион IBF Мурат Гассиев (24-0, 17 КО), чемпион WBC Майрис Бриедис (22-0, 18 KO) и бывший чемпион мира Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 KO).

В Мировой серии бокса выступят восемь боксёров первого тяжёлого веса. Четвертьфинальные поединки стартуют в сентябре, а финал состоится в мае 2018 года. Жеребьёвка пар 1/4 финала пройдёт в июле, сообщает Boxing Scene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мурат Гассиев
Новости. Бокс/ММА
21 июня 2017, среда
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