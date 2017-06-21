Дортикос выступит в Мировой серии бокса

Регулярный чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Юниер Дортикос (21-0, 2 КО) примет участие в Мировой серии бокса. 31-летний кубинец присоединился к участникам турнира, среди которых чемпион IBF Мурат Гассиев (24-0, 17 КО), чемпион WBC Майрис Бриедис (22-0, 18 KO) и бывший чемпион мира Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 KO).

В Мировой серии бокса выступят восемь боксёров первого тяжёлого веса. Четвертьфинальные поединки стартуют в сентябре, а финал состоится в мае 2018 года. Жеребьёвка пар 1/4 финала пройдёт в июле, сообщает Boxing Scene.