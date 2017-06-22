Пятеро россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Россияне Евгений Тищенко, Габил Мамедов, Максим Бабанин, Муслим Гаджимагомедов и Василий Егоров вышли в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу.

Выступающий в весе до 91 кг Тищенко в 1/4 финала победил Адама Хамори со счётом 5-0. Бабанин в весе свыше 91 кг одолел Алексея Заватина 5-0. Гаджимагомедов в категории до 81 кг победил Томаса Харта 5-0. Мамедов в весе до 60 кг побил Карена Тонаканяна 5-0. Егоров из категории до 49 кг победил Назара Куротчина 5-0.

Также два россиянина потерпели поражения в 1/4 финала: Пётр Хамуков уступил Александру Хижняку, Сергей Собылинский — Пэту Маккормаку.