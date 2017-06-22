Борис Полежай сразится с Тони Валтоненом на турнире M-1 Challenge 82

5 августа на международном турнире M-1 Challenge 82 один из лучших украинских бойцов Борис Полежай (16-6) проведёт бой с ветераном командного чемпионата мира M-1 Challenge 2009, одним из самых заслуженных ветеранов MMA в Финляндии Тони Валтоненом ( 27-15).



«Тони Валтонен выступает в смешанных единоборствах уже 14 лет. Многие годы он был одной из основных звёзд главного финского MMA-промоушена Fight Festival, вместе с финской сборной достаточно успешно выступал на командном чемпионате мира M-1 Challenge в 2009 году, бился на турнирах KSW и Shooto. Всего в его карьере уже 42 профессиональных поединка, в 27 из которых он одержал победы. На его поясе есть скальпы чемпиона Bellator Аттилы Вея и ветерана UFC Шона Салмона.



24-летний украинский проспект с отличным рекордом, зрелищным стилем и большим желанием пробиваться к чемпионскому поясу встретится с матёрым ветераном, выступающим в родном городе, который будет биться в этой схватке изо всех сил и со всем накопленным за 14 лет опытом. Эти факторы обещают болельщикам очень яростную и напряжённую битву, в которой нельзя заранее предсказать победителя», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.