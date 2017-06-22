Поветкин: буду готов ко всему, что предложит Руденко

Российский супертяжеловес Александр Поветкин поделился своими ожиданиями от предстоящего боя с украинцем Андреем Руденко, запланированного на 1 июля в Москве.



«Я считаю, что у меня есть правильный подход и хорошая команда. Я уверен, что сейчас я лучше, чем в 27 лет. На данный момент я не думаю о титуле чемпиона, а сосредоточен на поединке с Руденко. Моя задача — продемонстрировать впечатляющий бокс.



Сложно сказать, чего ждать от Руденко. Я не знаю его достаточно хорошо, чтобы сказать, как он будет боксировать. Какой стиль боя он выберет? Я видел его интервью, в которых он говорит, что этот будет бой на дистанции. Но на самом деле его тактика может быть и совсем противоположной. Я не знаю, но буду готов ко всему, что он предложит», — цитирует Поветкина World Boxing News.