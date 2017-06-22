Юбенк-старший: я могу рассказать Макгрегору, как победить Мейвезера

Экс-чемпион мира Крис Юбенк-старший не разделяет мнения критиков предстоящего поединка по правилам бокса между бойцом UFC Конором Макгрегором и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.



«Всё спорное — хорошо для бокса. Этот бой между Мейвезером и Макгрегором будет своего рода мостом между ММА и боксом. Они первые сделают это. Надеюсь, когда-нибудь мой сын Кристофер сможет принять участие в подобном бою и привести бойца UFC на боксёрский ринг. Ключевым словом здесь является «зрелище».



Если бы вы провели опрос среди тренеров о том, как победить Мейвезера, я был бы удивлён, если бы кто-то выдал выигрышную стратегию. У меня есть стратегия. Но я не собираюсь её вам раскрывать.



Я не дразню вас, а говорю с позиции человека, выигравшего 19 чемпионских боёв, проигравшего пять титулов, терпевшего поражения и получавшего травмы. Я говорю как человек, не проигрывавший на протяжении 10 лет. И я говорю о 90-х годах, когда бойцы были другого калибра. Их способности были намного лучше того, что вы видите сегодня.



Я был удивлён тем, что Альварес не получил правильной стратегии, чтобы победить Мейвезера. То, как можно побить Мейвезера, предназначено для ушей лишь одного человека — Макгрегора. Рассказал бы я ему? Возможно, хотя это не моё дело. Его тренер должен разрабатывать для него стратегию», — цитирует Юбенка BoxingScene.